Miércoles 08 de Octubre 2025 - 11:15hs
Olavarría
 7 de Octubre de 2025 | 17:37

Dirigentes liguistas participaron de la Asamblea de la Federación Bonaerense Pampeana

El pasado sábado, en Bahía Blanca, la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana realizó su Asamblea General Ordinaria y autoridades de la Liga de Fútbol de Olavarría dijeron presente.

La Comisión Directiva de la Liga de Fútbol de Olavarría se presentó en la reunión anual obligatoria de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

 

En el Museo del Deporte de la ciudad de Bahía Blanca, se llevó a cabo exitosamente la Asamblea General Ordinaria donde se aprobaron la memoria, el balance general y el informe de la comisión revisora de cuentas correspondiente al Ejercicio N° 6.

 

La reunión también tuvo un espacio de debate de cara al futuro institucional, como el valor de la cuota social y la aceptación de nuevas ligas que se suman a la Federación.

 

 

Para cerrar la jornada que incluyó una plenaria, hubo cena de camaradería.

 

Fuente: Prensa FFBP

 

