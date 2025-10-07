Barrio ACUPO III: Aprehendieron a un hombre por romper una prohibición de acercamiento

Este martes un hombre de 29 años fue aprehendido en Juan Montesano al 3600 tras romper una prohibición de acercamiento.

La detención se realizó a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una situación en el barrio Acupo III. El aprehendido se encontraba en el exterior de la vivienda de su expareja "discutiendo con familiares de ella".

De acuerdo a fuentes policiales, sobre el hombre recaía una prohibición de acercamiento vigente dispuesta en una causa caratulada como “Protección contra la violencia familiar”, que tramita el Juzgado de Familia N.º 2 de Olavarría.

Finalmente fue trasladado a la Comisaría Segunda y quedó alojado a disposición de la justicia por "desobediencia". En la causa interviene la UFI N.º 7 a cargo de Christian Urlezaga.