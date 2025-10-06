Continúan las propuestas del calendario de Mesas de Gestión Territorial

El pasado viernes por la tarde se realizó la jornada “Primavera en Comunidad” en el barrio Amparo Castro, en el marco del cronograma de las Mesas de Gestión Territorial, para celebrar la llegada de la primavera y promover las actividades deportivas, culturales y recreativas para los vecinos de diferentes barrios y localidades de Olavarría.

La propuesta estuvo destinada a niños, niñas, jóvenes y familias de los barrios Amparo Castro, Luján, Barrio Obrero, Villa Floresta, Tiro Federal, Amesya.

En el marco del festejo se desarrollaron múltiples actividades que incluyeron estaciones lúdicas (EP 24), feria del plato (EP 24), taller cognitivo recreativo (CPA), juegos (Promotoras ambientales Viento en Contra), expresiones artísticas primaverales (Jardín 913), mix sonoro: batucada, canción, rap (EP N°58), stand “Puente Literario” (EP 49), master class de gimnasia saludable (Beto Rojas. Grupo Junta Vecinal Amparo Castro), clase abierta de salsa (Celeste Falchini, Grupo Junta Vecinal Amparo Castro), stand de cocina y panificados (Mónica López, Centro Recreativo Municipal y Junta Vecinal Amparo Castro), propuesta promoción de la salud mental (EDIA), posta de salud, toma de tensión arterial, glucemia y promoción de salud (CAPS 3 “Amoroso”), ritmos latinos – Prof. Daniela Aguer, Grupo Adultos, Junta Vecinal Amparo Castro y Radio Abierta. (Escuela Secundaria 12).

El programa se inició con stands y juego en simultáneo, continuó con una master class de gimnasia saludable y las diferentes presentaciones: mix sonoro de la Escuela Primaria Nº 58, ritmos latinos con la profesora Daniela Aguer y una clase abierta de salsa para cerrar la jornada.

Las Mesas de Gestión Territorial conforman un programa municipal que funciona como espacio de encuentro y trabajo participativo en los territorios con el fin de optimizar la planificación e implementación de las políticas públicas, fortalecer la integración comunitaria y el vínculo institucional con la comunidad.

La actividad que tuvo lugar el pasado viernes fue organizada por la Mesa de Gestión Territorial 6 que reúne a las instituciones, servicios municipales y vecinos de los barrios Luján, Barrio Obrero, Villa Floresta, Amparo Castro, Tiro Federal y Amesya.