Asumieron los nuevos concejales y Guillermo Santellán fue reelecto como presidente del HCD

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría llevó a cabo este viernes por la tarde la sesión preparatoria constitutiva durante la cual prestaron juramento los concejales electos para el período 2025-2029. Los ediles eligieron por mayoría que Guillermo Santellán continúe ejerciendo la presidencia del cuerpo.

La jornada se inició con un reconocimiento a los concejales que culminan su mandato el 10 de diciembre.

Luego se dio inicio formal a la sesión preparatoria constitutiva convocada por el decreto 115 del 2025 del HCD de acuerdo a lo establecido por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

La sesión preparatoria fue presidida por Telma Cazot quien tomó juramento a los ediles electos en los comicios del pasado 7 de septiembre.

Por Fuerza Patria juraron Leonardo Yunger, Lucía Palacios, Juan Ignacio Moreno, Telma Cazot, Gastón Sarachu y Natalia Álvarez.

En tanto, por La Libertad Avanza asumieron Nicolás Zampini, María Eugenia Dumerauf, Marcelino Quinteros Videla y Luciana Islas.

A continuación se desarrolló la elección de las nuevas autoridades del HCD y se aprobó por mayoría, con 12 votos a favor y 8 en contra, la moción del bloque Frente Patria que propuso la continuidad de Guillermo Santellán como presidente del cuerpo y de Mariano Ferro como secretario.

Además, fueron elegidos como vicepresidenta primera la concejala Telma Cazot y Marcelo Petehs como vicepresidente segundo.

Posteriormente se refrendó por unanimidad el decreto de conformación de las comisiones internas permanentes del próximo período legislativo.