Mar del Plata: un jubilado ganó más de $300 millones en la Quiniela Plus

Un jubilado de Playa Serenatras ganar más deen el sorteo N°.12571 de la, realizado el pasado 27 de septiembre.

El hombre había hecho su jugada en la agencia “El Muñeco”, ubicada en Calle Cero al 7500. La noticia generó alegría en el barrio, especialmente en la dueña del local, Sofía, que apenas lleva un año al frente de la agencia. “Estamos muy felices por el ganador, ya que es un jubilado que realmente lo va a saber disfrutar”, expresó.

En tanto, Sofía destacó al portal marplatense 0223 que, aunque la agencia "es nueva", ya entregaron varios premios de Quini 6 y ahora este de la Quiniela Plus. "Traemos mucha suerte", subrayó, e invitó a los vecinos a acercarse y probar la fortuna. (DIB)