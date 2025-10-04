Licencias de Conducir tramitadas a la fecha pueden ser retiradas a partir de este lunes

El Municipio de Olavarría informó que, a partir del demorado arribo de insumos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la oficina local de Licencias de Conducir logró llevar adelante la impresión de las licencias de conducir gestionadas hasta el viernes 3 de octubre inclusive, por lo que se invita a las personas que realizaron dicho trámite a que se acerquen a San Martín 2522 a partir del próximo lunes.

Como se ha informado en reiteradas ocasiones en los últimos meses, el envío de insumos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial viene registrando continúas demoras y postergaciones, lo que complica el normal funcionamiento de la oficina local de Licencias de Conducir.

En ese sentido, desde la Dirección Municipal de Licencias de Conducir se ha detallado el funcionamiento de la oficina local, tanto en la gestión para la obtención de turnos como en la atención de los mismos, como así también la respuesta a trámites y gestiones. Sin embargo, en los últimos días no se había podido concretar la impresión y entrega de licencias en tiempo y forma.

La novedad ahora está dada en que las gestiones realizadas desde dicha área permitieron contar con los insumos necesarios para, al menos, poder llevar adelante la impresión de las licencias tramitadas hasta el último viernes inclusive. Las personas que ya culminaron con el trámite podrán retirarlas desde este lunes 6, en el horario de 7 a 14 horas.

Se recuerda, a la par, que desde el área se despliega un operativo de atención descentralizada en articulación con las Delegaciones Municipales, para acercar a estas comunidades la gestión de las licencias.

En ese sentido, se añadió también se culminó con la impresión de estas licencias, por lo que se invita a vecinos y vecinas de las localidades a acercarse a partir de la próxima semanas a sus respectivas Delegaciones Municipales.

Por último, por consultas o información se recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes, en el horario de 7 a 14 horas, en la sede de San Martín 2522. Vale mencionar que también se cuenta con una línea telefónica para comunicarse vía WhatsApp, al 2284 695804.