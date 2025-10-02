Fin de semana con variadas propuestas para disfrutar en Olavarría

El Municipio de Olavarría invita a disfrutar de las diferentes propuestas culturales, recreativas y deportivas, que se desarrollarán desde este jueves 2 hasta el domingo 5 de octubre.

Jueves 2 de octubre

14:00 a 16:00 horas – Barriletódromo (Del Valle y Córdoba) – Festival de la Primavera

Este jueves, de 14 a 16 horas, en el Barriletódromo (Av. Del Valle y Córdoba), se invita a participar del Festival de la Primavera, organizado por la Mesa de Gestión Territorial Zona Circunvalación.

Se trata de una jornada cultural y recreativa, para niñeces, juventudes y familias de los barrios Villa Mailín, Villa Magdalena, Villa Aurora y Provincias Unidas.

La idea es festejar la llegada de la primavera y promover los cuidados del ambiente, los vínculos, el cuerpo, la salud mental y comunitaria.

La propuesta incluye: juegos de dados con preguntas (EDIA), carrera del aro (Escuela Primaria de Adultos Nº 715 y 702), intervención de bandera y juegos (Operadoras de CFP 401), actividades artísticas y maquillaje (ENAPE), “No es magia, es ciencia” (Facultad Ingeniería), Kermesse upalalera (Maternal Upa-lalá), cobertura de Radio Universidad, juegos tradicionales (Facultad de Ciencias Sociales), taller cognitivo- recreativo (CPA), juegos ambientales (promotoras ambientales Viento en Contra), juegos de promoción de salud comunitaria (promotores de salud), mini posta de la jirafa (APS- CAPS 22), stand de Escuela Agraria con muestra de producción de mermelada y dulce de leche.

21:00 horas – Teatro Municipal – Topa, es tiempo de jugar

Diego Topa, uno de los artistas más emblemáticos y queridos por los más chiquitos y sus familias, llega nuevamente a Olavarría con su gira nacional y regional con “Topa, Es Tiempo de Jugar”.

Luego de dos años de éxito rotundo en Calle Corrientes, esta premiada obra se sube al bus de gira para recorrer distintos puntos del país, en los que Topa es bienvenido por sus canciones, sus shows y el gran amor hacia los más chiquitos.

“Topa, es tiempo de jugar” fue una experiencia teatral y un viaje en el tiempo que hizo vibrar a todas las familias durante el 2023 y 2024. Acompañado por dinosaurios, robots, el glamour de los años ‘70 y un gran elenco de actores y bailarines, vivió increíbles aventuras junto a su público amado. Con gran impacto visual y un equipo creativo de lujo, esta propuesta llega a todo el país para seguir sorprendiendo y animando a chicos y grandes. Para cantar, bailar, reír y soñar en familia.

Entradas (numeradas en plateas y palcos): $ 33000 Platea baja- $30800 Platea Alta- $ 33000 – Sillas de Palcos- $ 27500 Pullman – Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Viernes 3 de octubre

14:00 a 16:00 horas – Amparo Castro y Bolívar – Primavera en comunidad

Este viernes 3 de octubre, de 14 a 16 horas, en Amparo Castro y Aguilar, se desarrollará la propuesta “Primavera en comunidad”, organizada por la Mesa de Gestión Territorial 6.

Se trata de una jornada cultural y recreativa, para las instituciones y familias de los barrios Amparo Castro, Luján, Barrio Obrero, Villa Floresta, Tiro Federal, Amesya.

La idea es festejar la llegada de la primavera y promover las actividades deportivas, culturales y recreativas para los vecinos de estos barrios.

Para la jornada se desarrollarán las siguientes actividades: estaciones lúdicas (EP 24), feria del plato (EP 24), Taller cognitivo recreativo (CPA), juegos (Promotoras ambientales Viento en Contra), expresiones artísticas primaverales (Jardín 913), mix sonoro: batucada, canción, rap (EP N°58), stand “Puente Literario” (EP 49), master class de gimnasia saludable (Beto Rojas. Grupo Junta Vecinal Amparo Castro), clase abierta de salsa (Celeste Falchini, Grupo Junta Vecinal Amparo Castro), stand de cocina y panificados (Mónica López, Centro Recreativo Municipal y Junta Vecinal Amparo Castro), propuesta promoción de la salud mental (EDIA), posta de salud, toma de tensión arterial, glucemia y promoción de salud (CAPS 3 “Amoroso”), ritmos latinos – Prof. Daniela Aguer, Grupo Adultos, Junta Vecinal Amparo Castro y Radio Abierta. (Escuela Secundaria 12).

14:00 a 17:00 horas – Centro Cultural “San José” – Festejo por el Día de la Persona Jubilada y el Día de la Primavera

El Municipio de Olavarría informa que este viernes 3 de octubre se realizará la celebración en el marco del Día de la Persona Jubilada y el Día de la Primavera.

Las actividades se desarrollarán de 14 a 17 horas, en el Centro Cultural Municipal “San José”.

En el lugar se brindarán diversas propuestas, entre ellas música en vivo, baile, muestras, juegos, talleres, actividades deportivas como tejo, sapo y gimnasia, entre otras actividades.

En ese marco, además, estarán presentes los distintos talleres de los Centros Recreativos Municipales con sus producciones elaboradas a lo largo del año.

La propuesta es organizada desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, a través de la Coordinación de Personas Mayores, en forma conjunta con la Subsecretaría de Deportes, la Subsecretaría de Cultura, la Dirección de Gestión Territorial y la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad.

14:30 horas – Monumento de los Fundadores (Av. San Miguel Arcángel y calle San Martín) – 144º Aniversario de Colonia San Miguel

Este viernes, a las 14:30 horas, en el Monumento de los Fundadores se llevará a cabo el acto protocolar en el marco del 144º Aniversario de Colonia San Miguel por la fundación del pueblo.

El acto prevé el desfile de instituciones y vecinos de la localidad y alrededores (desde la Escuela N° 5 hasta la rotonda), la entonación del Himno Nacional Argentino (interpretado por Omar Martell con su acordeón), palabras alusivas a la fecha y corte simbólico de la torta aniversario. Luego habrá festejos en la Escuela N° 5 con una merienda compartida.

20:00 horas – Salón Rivadavia – XXXIº Festival “Guitarras del Mundo”

El Municipio de Olavarría invita a participar del XXXIº Festival “Guitarras del Mundo”, que se llevará a cabo el viernes 3 de octubre, desde las 20 horas, en el Salón Rivadavia, con entrada libre y gratuita.

La programación tiene prevista la participación de la guitarrista rusa Anastasia Bardina, Rudi Flores Trío de la provincia de Corrientes y Agustín Vales de Olavarría.

En Olavarría, Guitarras del Mundo está presente desde el año 2001, pasando por nuestro Teatro guitarristas de Israel, Bélgica, España, Turquía, Francia, Alemania, Canadá, Suiza, Rumania, Taiwán, Austria, junto a otros tantos excelentes músicos de nuestro país.

“Guitarras del Mundo” se sostiene gracias al aporte de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el auspicio de la Municipalidad de Olavarría.

Sábado 4 de octubre

14:30 horas – Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” de Colonia San Miguel – Propuestas culturales y gastronómicas

14:30 horas. Show de burbujas a cargo de Caty Weslate.

15:30 horas. Taller de danza árabe tradicional de la Escuela Municipal de Danzas – Extensión Cnia San Miguel y Sierras Bayas.

16:00 horas. Zumba.

16:30 horas. Taller para infancias: ¡Que Rico! Taller de arte que pone en valor el patrimonio gastronómico de las colonias de alemanes del Volga. Taller al paso, para todas las edades. Sin inscripción.

17:00 horas. Taller folklórico de Colonia San Miguel.

18:00 horas. Cierre con ritmo inmigrante y la presentación del ballet “Wir Bringen Freude”.

Club Independiente

22:00 horas: Baile familiar con la actuación de Cristian Braun. (Organizado por la Comisión del Club Independiente y de la Sociedad de Fomento “Los Amigos”)

20:00 horas – Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” – Jornada de Observación de la Luna

Desde el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” se informa que el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”, junto al Grupo de Observadores del Cielo de Olavarría (GOCO), invitan a una nueva Jornada Mundial de Observación de la Luna, que se llevará a cabo este sábado 4 de octubre, a las 20 horas.

La actividad que se desarrollará en el Museo de las Ciencias, es apta para todo público, sin inscripción ni cupo limitado.

Cabe aclarar que la propuesta se suspenderá en caso de condiciones climáticas desfavorables.

Domingo 5 de octubre

12:00 horas – Fiesta de la Kerb en Colonia San Miguel – Av. San Miguel Arcángel

08:00 a 11:00 horas: Apertura de la Fiesta de la Kerb.

12:00 horas: Ventas de comidas típicas, artesanías y distintos puestos a partir del mediodía, sobre avenida San Miguel Arcángel.

13:30 horas: Acto inaugural, palabras de apertura e ingreso de las banderas: Sociedad de Fomento “Los amigos”, Jardín de Infantes N° 920, Escuela N°5 “Independencia Argentina”, Anexo de la Escuela de Educación Media N°2, Iglesia, Centro de Jubilados, Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller”, Club Independiente, Unión de Colonias Alemanas del Volga del Partido de Olavarría, Ballet de la Dulce Vida de Mar del Plata, Ballet Vesna de Azul, Ballet Municipal de Danzas Alemanas Bir Bringen Freude y spicheros de Coronel Suárez.

Entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Jeremías Solís y del Himno Nacional Alemán interpretado por Ricardo Horvath, acompañados de su acordeón con la voz de Norma Schwindt.

14:45 horas: Actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”, dirigido por las profesoras Yesica Smith y Micaela Baier.

15:15 horas Actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul a cargo del profesor Carlos Schell.

15:45 horas: Actuación del Ballet de La Dulce Vida de Mar del Plata a cargo de su director Jorge “Niki” Brown Stickar, con las profesoras del grupo infanto-juvenil María Ortiz Kilp y Macarena Heim Stoessel.

16:15 horas. Actuación de apertura Banda Alemana Ritmo Inmigrante, de Santa Anita, Entre Ríos.

16:45 horas. Segunda actuación del Ballet de La Dulce Vida de Mar del Plata.

17:00 horas. Segunda actuación de Ballet Vesná de la ciudad de Azul.

17:20 horas. Comienza a tocar la banda “Ritmo inmigrante”.

17:30 horas. Corte de la Torta Rusa gigante y se reparte al público, acompañada de la música de la orquesta.

18:00 horas. Segunda actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir Bringen Freude”.

18:30 horas. Gran cierre de la fiesta con el show del spitcher a cargo de los spicheros de Colonia 2 de Coronel Suárez acompañados de la música de la Banda “Ritmo Inmigrante”.

15:30 horas – Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona” – Juguemos en la Plaza

El Municipio de Olavarría informa que el programa recreativo e itinerante “Juguemos en la Plaza” continúa con su recorrido por distintos espacios públicos de todo el Partido. En ese marco, desde la Subsecretaría de Deportes se detalló que este domingo será el turno del Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”.

Se invita a chicos y chicas, pero también a sus familiares, a compartir una tarde plena de diversión en el predio ubicado sobre avenida Hermanos Emiliozzi y 130, con acceso por ésta última calle, a partir de las 15:30 horas.

Deberán acercarse únicamente con una botellita de agua y muchas ganas de divertirse.

16:00 horas – Museo Dámaso Arce – “Recorrido gráfico dialogado” a cargo de Cecilia Bax

Este domingo 5 de octubre, a las 16 horas, en el Museo Dámaso Arce, continúan las actividades programadas en el marco de la Muestra Mes del Grabado en Olavarría, que reúne las obras de siete artistas: Bernardo Andino, Eduardo Ayala, Cecilia Bax, Fernando García, Natalia Krivochen, Belén Küber y Lorena Rivas.

Se propone una alternativa que pone el énfasis en la interacción y el intercambio de información entre la guía de sala y los visitantes, un concepto que sugiere el discurso visual gráfico.

El equipo educativo propone un recorrido por la exposición que abarca tanto el patrimonio gráfico del Museo Dámaso Arce hasta el grabado contemporáneo.

En este recorrido participativo se abordarán las características de las obras, desde el patrimonio hasta las experimentaciones más recientes de este grupo de artistas locales, en su incansable búsqueda de una narrativa original, personal y de tono experimental en la que confluyen citas, homenajes y una particular concepción sobre el grabado.

Se trata de una actividad a cargo de la Prof. Cecilia Bax. No requiere inscripción previa, es por orden de llegada. Entrada libre y gratuita.

20:00 horas – Teatro Municipal – Ciclo de Conciertos “Clásica y Solidaria” de la Orquesta Sinfónica Municipal a beneficio de CORIM

Este domingo 5 de octubre, a las 20 horas, en el Teatro Municipal, tendrá lugar una nueva edición del ciclo “Clásica y Solidaria”, a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por el mtro. Diego Lurbe. En esta oportunidad será a beneficio de la institución local de educación especial CORIM.

La modalidad es con entrada libre y gratuita pero quienes deseen colaborar con la institución podrán hacerlo mediante una donación en efectivo por sobre o por billetera virtual.

El repertorio estará integrado en la primera parte por la obra de: Robert Schumann (1810-1856) Sinfonía N° 4 en re menor, op. 120 y en la segunda parte se interpretarán obras de Eduard Elgar (1857-1934) Concierto para violonchelo en mi menor, Op. 85 que contará con la participación de la solista en violoncello Jaqueline Oroc y Eduard Elgar (1857-1934) Pompa y circunstancia. Marcha N° 1, Op. 39. La dirección musical estará a cargo del mtro. Diego Lurbe.

CORIM es un establecimiento con una tradición educativa y de acompañamiento de más de 50 años, con el objetivo de favorecer y garantizar la inclusión educativa de personas con discapacidad, trabajando con especial énfasis en la estimulación temprana.

Cuenta con un equipo de docentes y profesionales de gran compromiso y trayectoria, capacitados para la atención de los niños y niñas a través de distintas actividades, propuestas y talleres.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a participar del concierto solidario y colaborar con las instituciones de nuestra ciudad que tanto hacen día a día por nuestra comunidad.