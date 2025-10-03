Rodríguez y Dos Santos, sin final en la FIP Junior World Cup | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:40hs
14°
Lunes 06 de Octubre 2025 - 15:40hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  deportes
 |  Pádel AJPP
 - 3 de Octubre de 2025 | 18:37

Rodríguez y Dos Santos, sin final en la FIP Junior World Cup

Fue derrota para la Selección Argentina de Menores Femenina en la Semifinal de la FIP Junior World Cup. Josefina Rodríguez integró la dupla Sub14.

Fotos: Prensa APA

Terminó la ilusión dorada para las deportistas olavarrienses que integran la Selección Argentina de Menores que participa en España de la cita mundialista con la derrota en la jornada de este viernes.

 

En Costa Daurada terminó la chance de medalla de oro para el equipo femenino ya que fue derrota 2 a 1 en Semifinales ante Portugal y nuevamente fue con la presencia de Josefina Rodríguez.

 

La deportista olavarriense integró el equipo Sub14 que inició la jornada de la 15ª edición de la FIP Junior World Cup con derrota. Rodríguez y Jazmín Mansilla perdieron 6/4, 2/6 y 1/6 ante Battle Achando y Cravo.

 

Luego en el Pabellón Olímpico, Vilchez y Benítez Blanco le dieron otra vida a la “albiceleste” al ganar en Sub16 por 4/6, 6/3 y 6/0, pero en Sub18, fue derrota para Propato y Floriani por 4/6, 6/1 y 4/6.

 

 

Por su parte, en la rama de Caballeros si lograron sortear la Semifinales y buscarán el título ante España. Cerrando su participación en la Copa Mundial, el equipo femenino de Argentina enfrentará a Brasil para definir el último lugar del podio.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME