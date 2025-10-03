Rodríguez y Dos Santos, sin final en la FIP Junior World Cup

Terminó la ilusión dorada para las deportistas olavarrienses que integran la Selección Argentina de Menores que participa en España de la cita mundialista con la derrota en la jornada de este viernes.

En Costa Daurada terminó la chance de medalla de oro para el equipo femenino ya que fue derrota 2 a 1 en Semifinales ante Portugal y nuevamente fue con la presencia de Josefina Rodríguez.

La deportista olavarriense integró el equipo Sub14 que inició la jornada de la 15ª edición de la FIP Junior World Cup con derrota. Rodríguez y Jazmín Mansilla perdieron 6/4, 2/6 y 1/6 ante Battle Achando y Cravo.

Luego en el Pabellón Olímpico, Vilchez y Benítez Blanco le dieron otra vida a la “albiceleste” al ganar en Sub16 por 4/6, 6/3 y 6/0, pero en Sub18, fue derrota para Propato y Floriani por 4/6, 6/1 y 4/6.

Por su parte, en la rama de Caballeros si lograron sortear la Semifinales y buscarán el título ante España. Cerrando su participación en la Copa Mundial, el equipo femenino de Argentina enfrentará a Brasil para definir el último lugar del podio.