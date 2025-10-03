Hipismo: exitoso Torneo Regional en Estudiantes | Infoeme
Lunes 06 de Octubre 2025
 3 de Octubre de 2025

Hipismo: exitoso Torneo Regional en Estudiantes

Entre sábado y domingo, a pesar de la lluvia de uno de los días se llevó a cabo el Torneo Regional de Equitación que contó con la participación de jinetes y amazonas de clubes de toda la provincia.

Organizada por la Subcomisión de Hipismo y teniendo como escenario la pista del “Bataraz”, se realizó el Torneo Regional que reunió a clubes de toda la Provincia durante dos días.

 

La entidad anfitriona, además, participó con seis deportistas de la doble jornada que debió hacerle frente a las malas condiciones climáticas durante la fecha inaugural y se despidió con importante cantidad de público y show.

 

En lo deportivo, Benjamín Urdapilleta alcanzó el tercer puesto del campeonato, asegurando su lugar en la gran final del Torneo Federal, que se disputará en Campo de Mayo del 10 al 12 de octubre.

 

Además, Felipe Rey se impuso en 0,50 m.; Ema Ramírez fue campeona en 0,60 m Iniciados Mayores con doble triunfo; Milena Merlo celebró en 0,70 m Iniciados Mayores; Ignacia Arouxet compitió en 0,60 m y Guadalupe Carru Constanzo participó en 0,50 m.

 

Fuente: prensa CAE

