El Gobierno aumentó los fondos para hospitales nacionales y personal de salud

El anuncio fue oficializado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por medio de la publicación de la decisión administrativa 29/2025 en el Boletín Oficial. Aunque señalaron que la partida presupuestaria planteada por la ley aún no fue resuelta, remarcó que la voluntad de la gestión es priorizar la atención en el sector sanitario.

La decisión responde a la Ley 27.796, que declaró la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias médicas por el término de un año. La normativa, que fue ratificada por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei, fue promulgada hace diez días. Sin embargo, su aplicación quedó en suspenso porque, al igual que con la ley que declara la emergencia en discapacidad, el Ejecutivo le solicitó al Parlamento que defina de dónde saldrán las partidas para financiar los gastos.

El costo fiscal estimado para la implementación de esta legislación ascendería a $196.270.000.000, una cifra que, según el Gobierno, superaría ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, que presenta un déficit de $102.400.000.000.

De todos modos, en la flamante Decisión Administrativa de este jueves, el Ejecutivo indicó que "tiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”.

Por ello, resolvió “readecuar las partidas presupuestarias en los términos del análisis elaborado por el Ministerio de Salud” y que los incrementos se compensen “con una disminución de los créditos asignados a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro” de unos de $35.832 millones.

El refuerzo presupuestario incluye $5.110 millones para el programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales, $20.180 millones para el Hospital Garrahan y más de $3.380 millones para otros centros sanitarios de alta complejidad, entre ellos el Hospital El Cruce (Florencio Varela), el Hospital SAMIC El Calafate, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.

En paralelo, se reasignaron $7.160 millones en gastos figurativos para organismos descentralizados, entre ellos, para el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones "Lic. Laura Bonaparte", el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional Prof. Alejandro A. Posadas, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone.