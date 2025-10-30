El Hospital Garrahan volvió a hacer historia: trasplantó a cuatro niños en 34 horas | Infoeme
El Hospital Garrahan volvió a hacer historia: trasplantó a cuatro niños en 34 horas

Los equipos médicos del Hospital Garrahan volvieron a hacer historia y compartieron la increíble maratón en sus redes sociales. Trasplantaron este fin de semana a cuatro pacientes pediátricos que se encontraban en emergencia nacional.

La primera cirugía comenzó el viernes por la mañana. Fueron 34 horas en las cuales distintos equipos trabajaron e hicieron posible que se trasplantaran dos hígados, un corazón y un riñón a cuatro niños de entre 6 meses y 16 años.

A través de X, la institución anunció: "Tras esta hazaña, el Garrahan alcanzó un récord anual de 50 trasplantes hepáticos y, en tan solo un mes, realizó cuatro trasplantes cardíacos".

"Cada cirugía, fue el resultado del trabajo coordinado de los equipos de salud, la tecnología de avanzada y la solidaridad de las familias donantes, que hicieron posible prolongar la vida de nuestros pacientes", reflexionó.

