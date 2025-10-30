Continúa en grave estado el hombre baleado en el barrio Juan Martín de Pueyrredón

En las últimas horas, se conoció que continúa internado en el Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" el hombre que fue baleado durante la jornada de este miércoles en el barrio Juan Martín de Pueyrredón.

Según pudo confirmar Infoeme, el joven sufrió una "lesión por proyectil de arma de fuego en cráneo". Desde el nosocomio indicaron que sigue en grave estado y "con riesgo de vida".

Cabe recordar que el hecho se produjo en Cortés al 1500, cuando el agresor se acercó al domicilio de la víctima y le efectuó un disparo en la cabeza.

Fuentes policiales indicaron a este medio que se trataría de un “conflicto de vieja data”. Inmediatamente, personal policial logró capturar al autor del hecho.