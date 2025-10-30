Quilmes: falleció un chico de 8 años al que se le había caído un arco de handball en la cabeza

Elcomunicó que, el chico de 8 años que se encontraba internado con muerte cerebral luego de que se le haya caído un arco de handball en la cabeza, falleció este jueves.

En un texto difundido en sus redes sociales, el Club Atlético Argentino de Quilmes “comunica a sus asociados el lamentable fallecimiento del joven Benicio Farji, integrante de nuestro plantel de básquet infantil, en el día de la fecha”.

Agregaron que “se extiende el cese de actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive”.

“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio”, cerraron desde el club.

En tanto, el Colegio Nazaret, al que asistía el chico, dispuso un día de duelo y manifestó su acompañamiento a la familia y a la comunidad educativa.

Tragedia

El accidente ocurrió el martes por la noche, cuando Benicio, jugador de básquet infantil en el Argentino de Quilmes, había concluido el entrenamiento y jugaba con sus amigos. En esa circunstancia, se trepó a un arco de handball, que no estaba amurado al suelo, se le vino encima y le golpeó la cabeza.

El chico fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Cuando lo estabilizaron, fue trasladado al hospital El Cruce de Florencio Varela. Allí el pequeño fue sometido a una cirugía de urgencia.

Benicio permanecía desde ese momento con muerte cerebral, y finalmente falleció este jueves por la mañana.