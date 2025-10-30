Llega "La Noche de los Alfajores" con descuentos de hasta el 50% y actividades en todo el país

Los dulceros, de parabienes: elArgentina celebrará, un evento federal que busca. Durante esas dos jornadas,, yen locales físicos, redes sociales y tiendas online.

La iniciativa es organizada por el Campeonato Mundial del Alfajor junto a empresas del sector. Según se informó, se propone “fortalecer la producción nacional, impulsar el consumo y generar un espacio de encuentro entre fabricantes, turistas y fanáticos del alfajor”.

“Queremos que la gente viva una auténtica celebración del alfajor argentino, con propuestas que combinan tradición, innovación y orgullo nacional”, aseguraron.

Locales y fábricas confirmados

Hasta el momento, más de 200 locales y fábricas de todo el país ya confirmaron su participación en “La Noche de los Alfajores”. Sus ubicaciones podrán consultarse a través de un mapa interactivo que estará disponible en el sitio oficial del evento.

Además, durante los dos días muchos comercios extenderán sus horarios de atención y ofrecerán promociones especiales para que más personas puedan disfrutar de esta verdadera fiesta nacional del alfajor.