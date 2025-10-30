Antes de reunirse con Javier Milei, Mauricio Macri afirmó que "el PRO tendrá un candidato en 2027"

A horas de reunirse con el presidentetras el triunfo en las elecciones legislativas del pasado domingo,expresó enquey que

El exmandatario participó en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, en el país trasandino. En ese contexto señaló: “El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 2027, pero hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”.

Macri justificó los acuerdos electorales de su partido con La Libertad Avanza (LLA) y también respondió a las críticas internas: “Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión que ha fortalecido al PRO. Porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad”.

“Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que, a pesar de estar irritados, priorizaron las ideas, dijeron ‘voy a poner el voto, aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente’. Y ese mensaje está, él lo escuchó”, agregó el expresidente.

“Los argentinos le dijeron no al populismo”

Macri, en tanto, habló de los resultados electorales del domingo pasado y dijo que “había una situación de disconformidad muy grande”, ya que en Argentina se había planteado un posible escenario donde “parecía que otra vez el crecimiento del populismo iba a destruir la expectativa futura” del país.

Así, los argentinos dijeron que “no”. “Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido”, indicó.

Asimismo, el exmandatario expresó que hay que implementar medidas como la de “bajar los impuestos, achicar el gasto”, pero también volver a tener inversión en infraestructura porque sin ella “los países no crecen”. “Estas cosas hay que terminar de ordenarlas en el Presupuesto público”, agregó.

Por otra parte, hizo hincapié en que a la gestión de Milei “le hace falta más músculo” y, desde el Gabinete, fomentar “el diálogo”, aunque sostuvo que tiene “una relación personal con él” y que “comparten las ideas liberales”.