Este viernes se realizará un nuevo Festival por la Salud Mental en el Paseo de la Salud

El Municipio invitó a toda la comunidad a participar de un nuevo Festival por la Salud Mental este viernes a partir de las 14 en el Paseo de la Salud ubicado sobre la esquina de Belgrano y Almirante Brown, en el Parque Mitre.

Según detallaron, el calendario de encuentros organizados desde la Dirección de Gestión Territorial, en articulación con distintas áreas municipales, que se han desplegado en distintos puntos del partido en el marco, precisamente, del Día de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre.

En el lugar se dispondrán distintos stands y puestos que de manera paralela brindarán diversas propuestas recreativas y saludables:

- “Mi red vincular: átomo sociométrico”, por parte de la Escuela de Educación Secundaria N° 10

- Higiene del sueño, de la Escuela Primaria de Adultos N° 702

- Actividad “Por la Salud Mental”, realizada en conjunto por los jardines de infantes N°908 y N°929

- “Construcción del personaje” y “Deconstruyendo mitos sobre salud mental”, del Centro de Formación Integral N°1

- “Convivencia Digital”, de Escuela Primaria N° 17

- Semáforo de cuidado personal. Memotest. Estación Fotográfica. Folletos”, de la Escuela de Educación Secundaria N°6

- “La salud mental es entre todos y todas”, Escuela de Educación Secundaria N° 22

La jornada se prolongará, aproximadamente, hasta las 16 horas ,con el objetivo de brindar a toda la comunidad un espacio participativo y recreativo, pero principalmente de promoción de hábitos saludables.