Quilmes: un niño de 8 años con muerte cerebral por la caída de un arco de handball

Unen el, tras haber protagonizado un trágico accidente la noche del martes, cuando jugaba en un club de: se trepó a un arco de handball que se le cayó sobre la cabeza.

El menor, llamado Benicio, jugador de básquet infantil en Argentino de Quilmes, había concluido el entrenamiento y jugaba con sus amigos. Ante la urgencia, fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Cuando lo estabilizaron, fue trasladado al hospital del El Cruce de Florencio Varela. Allí el pequeño fue sometido a una cirugía de urgencia.

El hecho ocurrió cuando el niño se trepó al arco que, al no encontrarse amurado al suelo, se deslizó y derivó en el trágico accidente. (DIB)