Miércoles 29 de Octubre 2025
 policiales
 29 de Octubre de 2025 | 19:06

Balearon a un hombre en la cabeza: el agresor fue aprehendido

El hecho se produjo en Cortés al 1500, en el marco de un “conflicto de vieja data”. Tras el episodio, el agresor fue capturado.

Un hombre de 31 años recibió este miércoles un balazo en su cabeza por parte de otro hombre de 30, lo que derivó en su urgente traslado al Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

Según pudo saber Infoeme, el hecho se produjo en el barrio Juan Martín de Pueyrredón, a la altura de Cortés al 1500, cuando el agresor se acercó al domicilio de la víctima y le efectuó un disparo en la cabeza.

Fuentes policiales indicaron a este medio que se trataría de un “conflicto de vieja data”.

La víctima se encuentra internada en el nosocomio con asistencia respiratoria y pronóstico reservado, a la espera de ser intervenido quirúrgicamente.

Inmediatamente, personal policial logró capturar al autor del hecho.

Asimismo, se lleva a cabo una diligencia en su domicilio para hallar el arma de fuego con la que se efectuó el disparo y elementos de interés para la causa, la cual se encuentra a cargo de la UFI Nº 4 a cargo de la fiscal Paula Serrano.

