Este lunes se abre la inscripción a una nueva temporada de “Verano Dorado”

“Verano Dorado” se prepara para el inicio de una nueva temporada, para lo cual abrirá sus inscripciones el próximo lunes 3 de noviembre. El tradicional programa recreativo y social destinado a personas mayores de 60 años es impulsado desde la Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría.

Este año, las actividades se desarrollarán tanto en su tradicional ubicación de Base Bonino como así también en las localidades de Loma Negra y Sierras Bayas.

Para realizar la inscripción, se seguirá el siguiente cronograma. Cabe destacar que el orden de llegada o inscripción no asegura el ingreso al programa:

Base Bonino

Inscripción: Lunes 3 de noviembre.

Lugar: Dirección de Deportes (Del Valle 3549)

Horario: 9 hs, hasta las 12 hs.

Sierras Bayas (A partir del 12 de noviembre)

Lugar de inscripción: Centro Cultural Municipal

Lunes de 14 a 17 horas y de 18 a 20 horas – Martes de 17 a 20 horas – Miércoles de 14 a 16 y 19 a 20 horas – Jueves 15 a 20 horas – Viernes 14 a 16 y 18 a 20 horas.

Loma Negra (a partir del 3 de noviembre)

Lugar de inscripción: Club de Pesca.

Días: Lunes y miércoles.

Horario: 14:30 a 15:30 horas

En cada lugar podrán solicitar la ficha de inscripción y documentación que deberán completar y entregar luego para formalizar la inscripción. Desde el área se detalló que tendrán tiempo de anotarse hasta el 20 de noviembre. Por consultas o informes pueden comunicarse, en los mismos días y horarios, a los números telefónicos 444127 o 417212.

Se recuerda, por último, que el Programa Municipal Verano Dorado ofrece a personas mayores la posibilidad de disfrutar de diversas propuestas, como por ejemplo enseñanza de natación, clases de gimnasia, caminatas y la práctica y competencias de tejo, sapo y newcom.