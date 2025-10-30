Cronograma confirmado para el segundo “Festival Holístico: Encuentro y Bienestar”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa que ya está definido el cronograma para la segunda edición del “Festival Holístico: Encuentro y Bienestar”, que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Parque Helios Eseverri.

Fue tal la demanda e interés que despertó el evento en la comunidad que se contará con dos espacios de prácticas (violeta y azul), donde durante toda la jornada se desplegarán diversos tipos de propuestas, para todas las edades y gustos.

A la par, también estará el denominado espacio celeste, donde se llevarán a cabo las charlas. Además, se contará con sitios exclusivos para feriantes y emprendedores.

El festival comenzará desde las 10 horas, y se prolongará hasta el cierre de la tarde.

Cronograma

ESPACIO VIOLETA – PRÁCTICAS

10.30 Yoga en sillas para personas mayores Andrea Urbieta

11.10 Movimiento Consciente Gisela Cappi

11.50 Yoga para la primavera Silvina Molaheb

12.30 Danza Terapia Claudia Rodríguez

13.10 Yoga Dinámico Cintia Degenhart

13.50 Biodanza Juan Abel Rodríguez

14.30 Iniciación a la meditación Nerea Acuña

15.10 Yoga Integral Graciela Ortega

15.50Pranayamas (respiraciones desde la neurociencia) y Comunicación Celestial Mónica Rossi

16.30 Yoga Integral Sofía Fanessi

17.10 Vinyasa Yoga Agustina Montero

17.50 AcroYoga Jeremías y Mariel

ESPACIO AZUL – PRÁCTICAS

10.30 Biodanza Ayelén Suárez y Paula Chantir

11.10 Serie de relajación en movimiento Mónica Rossi

11.50 Meditación y Tarot Vanesa Maddalena

12.30 Chamanismo Geo y Nabil

13.10 Radiestesia: varillas Eliana Canale

13.50 Meditación Mindfullnes Vanesa Maddalena

14.30 Chikung para la salud Yolanda Campomenosi

15.10 Tai Chi Agustina Carreira Neto

15.50 Meditación y Sonoterapia Calmar Zen

16.30 Meditación por la Paz Romina Neiro

17.10 Meditación en Movimiento Laura Silverii

17.50 Tameana Laura Stoppin

ESPACIO CELESTE – CHARLAS

10.30 Biodescodificación y Registro Akáshicos Alejandra Yanzecovich y Ana Paula Arauz

11.00 Tapping Romina Alonso Munnich

11.30 La Química de las Emociones Laura Canil

12.00 Acupuntura Cecilia Burnet

12.30 Aromaterapia y Bienestar Just Antonela Capittini

13.00 Astrología Consciente Gisela Cappi

13.30 Constelaciones Familiares Marcela Alicia Recalde

14.00 Despierta tu Energía Creadora Jessica Gutierrez

14.30 Eneagrama Any Burnet

15.00 Hablemos de Mediums María José Frecero

15.30 Reiki Mónica Gil / Yolanda Campomenosi

16.00 Reivindicando la Astrología Alejandra Gallego

16.30 El Poder de la Palabra Nuria Durbano

17.00 Numerología Alicia del Valle

17.30 Yoga de la Risa Betiana Peralta