Elecciones 2025: la Justicia impondrá fuertes multas para los que saquen fotos de su voto

Los ciudadanos que saquen fotos de su voto con laen las elecciones del domingoserán sancionados con una multa de $77.000. Así lo resolvió el Juzgado Federal N°1 de La Plata, encabezado por

La sanción económica prevista en el artículo 71, inciso G del Código Nacional Electoral, estará vigente cuando se estrene en todo el país la implementación de la BUP, y está pensada para evitar una supuesta presión o inducción al voto a determinada fuerza o candidato.

De acuerdo al articulado en cuestión, se establecen unas 8 prohibiciones durante la celebración del acto electoral, entre ellas, “a los electores tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”, señala el texto normativo. En el artículo 128, se incluye que se impondrá multa de hasta 200 módulos electorales si se incumple ese punto.

Además de estas prohibiciones, se implementaron más cambios en el proceso electoral, a raíz del debut de la BUP en la provincia de Buenos Aires, donde están habilitados para participar 14 millones de electores.

Durante la jornada electoral, ya no estará presente el tradicional sobre y el cuarto oscuro. En su lugar, los votantes encontrarán los modelos de la boleta única papel con imágenes, nombres y colores de listas exhibidos en los pasillos de los locales de votación para facilitar la elección antes de recibir la papeleta.

El procedimiento consiste en que, una vez en la mesa, el elector recibirá la boleta desde un talonario troquelado y una lapicera indeleble. Detrás de un biombo de cartón, deberá marcar la opción de su preferencia con una cruz y luego doblar la boleta para depositarla en la urna, preservando el secreto del sufragio. (DIB)