Jueves 02 de Octubre 2025 - 19:57hs
Olavarría
 |  policiales
 - 2 de Octubre de 2025 | 18:08

Detuvieron en Sierra Chica a un hombre acusado de homicidio calificado

La detención se concretó este miércoles en la vía pública, en la intersección de avenida Catriel y Mitre. 

Efectivos de la Subcomisaría de Sierra Chica detuvieron este miércoles a un hombre de 38 años sobre quien pesaba una orden judicial por una grave causa penal.

El detenido fue identificado como Claudio José Santillán. La orden de detención fue librada en el marco de una causa caratulada como "Homicidio calificado y Coacción calificada".

Tras recibir la orden judicial, el personal policial implementó un operativo de búsqueda en las inmediaciones del domicilio del acusado. La detención se concretó en la vía pública, específicamente en la intersección de avenida Catriel y Mitre de la localidad de Sierra Chica.

Inmediatamente, se procedió a la detención de Santillán, quien fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda de Olavarría.

El caso y la detención de Santillán se encuentran a disposición del Tribunal en lo Criminal Oral N° 2 de Azul, a cargo de la Jueza Dra. Karina Patricia Gennuso. El hombre permanecerá en la dependencia policial a la espera de la asignación de un cupo en una unidad penitenciaria.

