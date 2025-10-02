Advierten sobre unidades de TIRZEC, un medicamento sin autorización ni aval de la ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advierte sobre unidades de TIRZEC, un medicamento sin autorización ni aval de dicho organismo público.

Las autoridades de la ANMAT tomaron conocimiento, por medio de la firma Adium, de la venta del medicamento «TIRZEC® tirzepatida 5 mg/0.5 ml, L 252092, V 06/2027, Quimfa SA» en una farmacia ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires.

Dicho producto está indicado para el tratamiento en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, asociado a dieta y ejercicio.

Sin embargo, según detalla el comunicado, el medicamento no se encuentra registrado en la República Argentina para su uso y comercialización.

Además, no fue autorizado “ningún medicamento que contenga como activo farmacológico tirzepatida”.

Por su parte, la empresa Quimfa S.A., que sería su presunto elaborador, no se encuentra habilitado por la ANMAT para importar ni fabricar medicamentos.

Frente a este escenario, al desconocer su legitima procedencia y al no contar con la evaluación de la autoridad sanitaria nacional, el medicamento deviene en peligro para la salud de los pacientes que se los pudieran administrar cayendo en el supuesto que se trata de un producto seguro.

Para evitar el comercio de dicha medicina, se solicita al personal de salud, a los distribuidores e Instituciones, y a la población en general: Verificar el stock de productos y en caso de contar con unidades de cualquier lote de este producto contactarse con esta Administración Nacional a través del correo electrónico pesquisa@anmat.gob.ar o comunicarse con ANMAT Responde, responde@anmat.gob.ar 0800-333-1234.