El programa “Tu barrio recicla” sumó una nueva jornada y continuará en el barrió Belén

“Tu barrio recicla” es una propuesta impulsada por el Municipio de Olavarría que, a través de un trabajo coordinado con promotoras ambientales, busca promover la separación en origen y la correcta disposición de los materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad. Vale destacar, a la par, que la iniciativa se desarrolla en aquellos barrios y sectores que actualmente no son alcanzados por la recolección diferenciada del Programa GIRO.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través del área Ambiente, se destacó que la propuesta que se realizó el último lunes en el barrio Matadero tuvo una buena recepción. En ese marco, promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra, junto a personal de Ambiente, recepcionaron material reciclable en la puerta del Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”.

La próxima edición de “Tu barrio recicla” se realizará el viernes 7 de noviembre, de 11 a 14 horas, en el Jardín Belén (Avenida Emiliozzi 5806). Las promotoras ambientales ya realizaron una recorrida por los barrios Belén, Eucaliptus e Isaura para informar sobre la actividad e invitar a las familias a reunir sus reciclables y acercarlos ese día. De todas formas, la propuesta está abierta a todas las personas que deseen participar, no solo a quienes viven en los barrios cercanos.

Se destacó que todo el material recolectado será trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO, donde recibirá el tratamiento correspondiente para su recuperación y reincorporación al ciclo productivo.

“Tu barrio recicla” continuará durante todo noviembre su recorrido por la ciudad, visitando distintas zonas como Belén, Isaura, Eucaliptus, Sarmiento Norte, zona Embajadores, 4 de octubre, ACUPO II y sectores aledaños. Por tal motivo, las promotoras ambientales estarán recorriendo estas zonas durante el mes.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o por teléfono al 422135.