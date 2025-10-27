Vóley: la Primera División jugó un nuevo partido | Infoeme
Vóley: la Primera División jugó un nuevo partido

En el transcurso de la semana tuvo continuidad la Fase Regular para la Primera División y fue con victoria para Mariano Moreno.

El certamen local organizado por la Asociación Olavarriense de Vóley tuvo un nuevo duelo y fue con festejo para Mariano Moreno que aseguró el segundo puesto.

 

En el Minigimnasio del Parque Guerrero, Mariano Moreno se impuso a Estudiantes Blanco en el cierre del octavo capítulo del torneo. Fue 3 a 0 con parciales de 25-14, 25-21 y 25-18.

 

La novena y penúltima fecha tendrá acción en Racing y Pueblo Nuevo enfrentando a los representantes del “Bataraz”. Además, se jugará antes de iniciar con la definición, el partido pendiente de la séptima fecha entre Mariano Moreno y Pueblo Nuevo.

 

Fuente: Prensa AOV

 

