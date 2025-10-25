Primer “Doble-Doble” de Marina en la Liga Nacional

En la noche del viernes, La Unión se reencontró con el triunfo en la máxima categoría del básquet argentino y el olavarriense Mariano Marina fue la figura.

La “U” derrotó 98 a 80 a Argentino de Junín en el Cincuentenario de Formosa y volvió al triunfo en un disputado duelo.

El cotejo, vibrante, tuvo su momento “quiebre” en el tercer periodo con el elenco formoseño con una racha de 18 a 0 que dio vuelta las acciones y encaminó la victoria. En ese lapso, Mariano Marina aportó 6 de los puntos.

El base olavarriense, terminó el partido con 14 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 1 robo en 32:12 minutos en la cancha para marcar su primer “Doble-Doble” en la máxima categoría del básquet nacional.