Primer “Doble-Doble” de Marina en la Liga Nacional

Por primera vez, en su primera temporada en la Liga Nacional, Mariano Marina llegó al “Doble-Doble” y fue figura en el triunfo de La Unión.

Foto: La Unión

En la noche del viernes, La Unión se reencontró con el triunfo en la máxima categoría del básquet argentino y el olavarriense Mariano Marina fue la figura.

 

La “U” derrotó 98 a 80 a Argentino de Junín en el Cincuentenario de Formosa y volvió al triunfo en un disputado duelo.

 

El cotejo, vibrante, tuvo su momento “quiebre” en el tercer periodo con el elenco formoseño con una racha de 18 a 0 que dio vuelta las acciones y encaminó la victoria. En ese lapso, Mariano Marina aportó 6 de los puntos.

 

El base olavarriense, terminó el partido con 14 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 1 robo en 32:12 minutos en la cancha para marcar su primer “Doble-Doble” en la máxima categoría del básquet nacional.

 

