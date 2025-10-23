Bahía Blanca: condenada por vender drogas, cumplía domiciliaria y seguía vendiendo en su casa

La Justicia ordenó el allanamiento de un domicilio depara recolectar elementos de prueba para una causa por comercialización de estupefacientes. La misma comenzó en diciembre de 2024, al recibirse una denuncia en la que se señala quevendería estupefacientes en ese domicilio.

Según informa la Agencia de Noticias Judiciales, la mujer se encontraba con prisión domiciliaria en el marco de una causa, justamente, por venta de drogas, por la cual fue condenada este año. A ello se le suma que durante estos últimos días se recibieron nuevas denuncias contra Sotelo, siempre por venta de drogas.

Venta de drogas en Bahía Blanca

Las tareas de vigilancia arrojaron resultados positivos, registrándose en el domicilio de Inglaterra al 2000 numerosos movimientos compatibles con la venta de drogas que fueron documentados por los efectivos. La diligencia fue realizada por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, con apoyo de la Policía de Establecimientos Navales e Infantería, quienes encontraron en la vivienda cocaína, marihuana, elementos de fraccionamiento, teléfonos celulares, dinero en efectivo y un arma de fuego cargada.

En el lugar estaba Sotelo, utilizando una tobillera electrónica que monitoreaba el cumplimiento de la detención domiciliaria con la que había sido beneficiada, junto a menores de edad, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

La mujer fue aprehendida por el hallazgo de la droga y el arma en su vivienda, y era indagada por los delitos de comercialización de estupefacientes, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. (DIB)