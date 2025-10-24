El dólar cerró en leve alza en la última rueda antes de las elecciones y EE.UU. volvió a intervenir | Infoeme
Viernes 24 de Octubre 2025 - 20:14hs
18°
Viernes 24 de Octubre 2025 - 20:14hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  economia
 - 24 de Octubre de 2025 | 19:38

El dólar cerró en leve alza en la última rueda antes de las elecciones y EE.UU. volvió a intervenir

A pocas horas de las elecciones legislativas, el dólar oficial y el dólar blue tuvieron un leve salto en sus cotizaciones. El Tesoro norteamericano compró pesos por un equivalente a los USD200 millones.

A menos de 48 horas para las elecciones legislativas de medio término y el dólar oficial no se quedó quieto este viernes. La moneda estadounidense tuvo un pequeño repunte luego de cotizar a la baja durante el jueves en la previa de los comicios del domingo.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre de ayer.

En tanto, fuentes del mercado conformaron que el Tesoro de Estados Unidos volvió a intervernir a través del mecanismo de compra de pesos que viene aplicando. Aunque no hay confirmación oficial, el monto sería el equivalente a USD 200 millones.

En lo que fue la última rueda previo a las elecciones de medio término, el dólar oficial se incrementó un 0,7%, y en lo que va del mes acumula una suba de 8,2%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

De esta forma, ahora los cañones apuntan a las cotizaciones que se darán el día lunes, que mucho dependerán del resultado que obtenga el Gobierno en los comicios del domingo. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME