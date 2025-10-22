Ciclismo: arrancó la temporada de “Nocturnas” en Azul

Las tradicionales carreras nocturnas que organiza el Club Ciclista Azuleño han comenzado con gran éxito y mucha presencia olavarriense entre los casi 300 deportistas que se dieron cita.

La primera fecha de la temporada, en vísperas del “Día de la Madre”, tuvo lugar en el óvalo de la vecina localidad y donde se destacaron las actuaciones de Charo Posse y Theo Sequeira, ganadores de las pruebas más importantes.

Los resultados:

Principiantes:

1°) Caballero Valentín - Tandil

2°) Herrera Mario - Tapalqué

3°) Chavarria Gabriel - Azul

Aficionados Debutantes

Mayores:

1°) Maldonado Nazareno - Lobería

2°) Castro Silvio - Las Flores

3°) Maldonado Jorge - Tapalqué

Menores:

1°) Ulloque Facundo - Tapalqué

2°) Garcia Juaquin - Tapalqué

3°) Suarez Ezequiel - Lamadrid

4°) Albano Nicolás - Olavarría

Máster D:

1°) Ocanto Miguel - Azul

2°) Loizaga Daniel - Tres Arroyos

3°) Barzola Miguel - Olavarría

Máster E:

1°) Arrozores Pedro - Tandil

2°) Tiberi Carlos - Piran

3°) Majolo Raul - Tandil

Damas:

1°) Posse Charo - Olavarría

2°) Azimonti Raul - Azul

3°) Hernández Lucrecia - Olavarría

4°) Calvo Mariana - Ayacucho

5°) Pagano Selva - Rauch

Máster B:

1°) Hernández Sergio - M. Plata

2°) Contreras Fabian - Ayacucho

3°) Larrigne Leo - Olavarría

4°) Malcorra - Ayacucho

5°) Hagg Sergio - Olavarría

Máster C:

1°) Piazza Carlos - Azul

2°) Larrigne Leonardo - Olavarría

3°) Padilla Guillermo – Mar del Plata

Élite:

1°) Sequeira Theo - Olavarría

2°) Jaime Lucas - Ayacucho

3°) Charri Diego - Cnel. Vidal

4°) Castro Diego - Olavarría

5°) Ponce de León Segundo - Tapalqué

Máster A / Sub-23 / Élite II:

1°) Jaime Lucas - Ayacucho

2°) Charri Diego - Cnel. Vidal

3°) Castro Diego - Olavarría

Fuente: Hugo Estigarribia