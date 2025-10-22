Ciclismo: arrancó la temporada de “Nocturnas” en Azul | Infoeme
Miércoles 22 de Octubre 2025 - 23:12hs
17°
Miércoles 22 de Octubre 2025 - 23:12hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Ciclismo
 - 22 de Octubre de 2025 | 21:48

Ciclismo: arrancó la temporada de “Nocturnas” en Azul

El último sábado dio inicio la temporada de carreras nocturnas que se llevan a cabo en Azul y fue con podios para ciclistas de Olavarría.

Las tradicionales carreras nocturnas que organiza el Club Ciclista Azuleño han comenzado con gran éxito y mucha presencia olavarriense entre los casi 300 deportistas que se dieron cita.

 

La primera fecha de la temporada, en vísperas del “Día de la Madre”, tuvo lugar en el óvalo de la vecina localidad y donde se destacaron las actuaciones de Charo Posse y Theo Sequeira, ganadores de las pruebas más importantes.

 

Los resultados: 

Principiantes:

1°) Caballero Valentín - Tandil

2°) Herrera Mario - Tapalqué 

3°) Chavarria Gabriel - Azul 

 

Aficionados Debutantes

Mayores: 

1°) Maldonado Nazareno - Lobería 

2°) Castro Silvio - Las Flores

3°) Maldonado Jorge - Tapalqué 

Menores: 

1°) Ulloque Facundo - Tapalqué

2°) Garcia Juaquin - Tapalqué

3°) Suarez Ezequiel - Lamadrid

4°) Albano Nicolás - Olavarría 

 

Máster D:

1°) Ocanto Miguel - Azul

2°) Loizaga Daniel - Tres Arroyos

3°) Barzola Miguel - Olavarría 

 

Máster E:

1°) Arrozores Pedro - Tandil 

2°) Tiberi Carlos - Piran 

3°) Majolo Raul - Tandil 

 

Damas:

1°) Posse Charo - Olavarría 

2°) Azimonti Raul - Azul 

3°) Hernández Lucrecia - Olavarría 

4°) Calvo Mariana - Ayacucho 

5°) Pagano Selva - Rauch 

 

Máster B:

1°) Hernández Sergio - M. Plata

2°) Contreras Fabian - Ayacucho 

3°) Larrigne Leo - Olavarría 

4°) Malcorra - Ayacucho 

5°) Hagg Sergio - Olavarría

 

Máster C: 

1°) Piazza Carlos - Azul

2°) Larrigne Leonardo - Olavarría 

3°) Padilla Guillermo – Mar del Plata 

 

Élite:

1°) Sequeira Theo - Olavarría 

2°) Jaime Lucas - Ayacucho 

3°) Charri Diego - Cnel. Vidal 

4°) Castro Diego - Olavarría 

5°) Ponce de León Segundo - Tapalqué

 

Máster A / Sub-23 / Élite II:

1°) Jaime Lucas - Ayacucho 

2°) Charri Diego - Cnel. Vidal 

3°) Castro Diego - Olavarría 

 

Fuente: Hugo Estigarribia

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME