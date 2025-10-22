Quinta reunión de Coordinación Jurisdiccional para la persecución penal

El Fiscal General Departamental de Azul, Dr. Marcelo A. Sobrino, junto al Juez Federal Dr. Gabriel Di Giulio, ambos funcionarios azuleños —uno perteneciente a la órbita provincial y el otro a la justicia federal—, se reunieron este lunes en la sede del Juzgado Federal de Azul.

De la reunión de trabajo en conjunto participaron el Fiscal Federal Dr. Santiago Eyherabide, la Dra. María José Buglione (Fiscal Federal), el Dr. Lucas Moyano (Auxiliar Letrado de la Fiscalía Federal), y el Dr. Marcos Silvagni (Fiscal subrogante en la localidad de Tandil).

Acompañando al Fiscal General, asistió el Dr. Adrián Peiretti, Fiscal subrogante de la UFI N°22, especializada en la temática de estupefacientes.

En el mismo intercambio de información se proyectaron estrategias conjuntas en las investigaciones sobre el narcotráfico acordados en el espacio creado mediante la Ley 27.502, con el propósito de seguir trazando nuevos lineamientos entre ambos organismos que respectivamente conducen.

Durante la jornada se debatieron y analizaron los pasos y objetivos a cumplir en materia de persecución y represión del tráfico ilícito de drogas, haciendo hincapié además en otros temas penales que afectan a la región.

Se enfatizó en la falta de fuerzas de seguridad con las que se trabajará de manera conjunta y coordinada, a fin de evitar y combatir los delitos que aquejan esta jurisdicción.

Asimismo, se abordaron diversos temas de interés común, entre ellos: