Se realizó un Taller de Empleabilidad en el marco del Programa de Incentivo para la Formación y el Empleo

Se brindaron herramientas tanto para la búsqueda laboral en relación de dependencia, con consejos prácticos para la confección de CV y entrevista laboral, como así también para el desarrollo de emprendimientos personales.

El Municipio, a través de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad y las Coordinaciones de Economía Popular y Empleo, llevó a cabo un Taller de Empleabilidad.

El mismo tuvo lugar el pasado jueves en el Salón Blanco de la Municipalidad, y fue dictado de manera conjunta por las coordinaciones de Empleo y Economía Popular.

Dicha capacitación estuvo orientada a las participantes del Programa de Incentivo para la Formación y el Empleo.

En esta oportunidad, se brindaron herramientas tanto para la búsqueda laboral en relación de dependencia, con consejos prácticos para la confección de CV y entrevista laboral, como así también para el desarrollo de emprendimientos personales.

