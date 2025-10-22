Elecciones: más de 430.000 jóvenes bonaerenses sub-18 están en condiciones de votar

Este domingo, 13.353.974 de bonaerenses están en condiciones de ir a votar en las elecciones legislativas para elegir a 35 diputados nacionales que los representarán en el Congreso, que renovará en todo el país la mitad de la Cámara alta y un tercio del Senado. Y en este proceso, los jóvenes juegan un rol importante.

Más de 1,1 millones de jóvenes de entre 16 y 17 años están habilitados para votar en el padrón definitivo, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que analizó Agencia DIB. En total con 1.139.315 en el país, un 3,16% del total del padrón (35.987.634).

Y la provincia de Buenos Aires, claro está, es el distrito con mayor cantidad de electores menores de 18 años: 435.329. Le siguen la provincia de Córdoba, con 93 mil; Santa Fe, con 82 mil, y Ciudad de Buenos Aires, con 58 mil.

En la Argentina, en 2012 se sancionó la Ley 26.774 o también llamada “Ley de Voto Joven”, que permite el voto de manera voluntaria para los chicos y chicas de 16 y 17 años. Es decir, pueden votar, pero no están obligados, y no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar en caso de no presentarse en la fecha de votación.

Y aunque no están obligados, el 55% de los adolescentes de ese rango etario fue a las urnas entre 2013 y 2021, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Puntualmente en las elecciones presidenciales de 2019, la participación de los sub-18 alcanzó un punto alto: votó un 64%. Pero fue cuatro años después, en 2023, cuando esa cifra trepó al 68,6%, algo que ayudó a Javier Milei, en ese momento el preferidos de los jóvenes. La participación general ese año fue del 77%.

Cabe recordar que si el menor cumple 16 años justo el día de la elección puedo votar, siempre y cuando tenga hecha en el DNI la actualización de los 14 años y esté inscripto en el padrón. (DIB)