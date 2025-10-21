Este miércoles se concretará una nueva campaña de recolección de basura electrónica

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, recordó que este miércoles 22 de octubre se llevará a cabo una nueva edición de la Campaña de Recolección de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

En esta oportunidad, la jornada se desarrollará en el CEMO (Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría), ubicado en Av. Eva Perón 1545, de 10 a 13 horas.

Se recibirán: computadoras, impresoras, monitores, celulares, televisores, centrales telefónicas, routers, electrodomésticos pequeños, radios, videocámaras, relojes y videojuegos. En tanto que no se recibirán: heladeras, lavarropas, cocinas, lavavajillas, tóner, baterías, pilas ni lámparas.

Esta campaña se lleva adelante en el marco del Programa DRTD (Disposición y Reutilización de Tecnologías en Desuso) del Ministerio de Justicia de la Provincia, con el objetivo de reciclar equipos electrónicos en desuso y reducir el impacto ambiental que generan estos residuos.

Por último, cabe aclarar que la actividad no se suspenderá en caso de lluvia.