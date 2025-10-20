Espigas celebró sus 115 años con una gran fiesta

Con motivo de la celebración de los 115 años de su fundación, la localidad de Espigas tuvo su gran fiesta este domingo 19 de octubre. Una multitud disfrutó de las distintas propuestas que tuvieron lugar desde la mañana dominical y que contó con el acompañamiento del Intendente Maximiliano Wesner y funcionarios municipales.

Las actividades alusivas dieron inicio a las 10 horas, con la celebración de la Misa en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Posteriormente, se llevó a cabo el acto protocolar en la Plaza San Martín y, por último, como ya es tradición, la fiesta siguió en el playón del club con un gran almuerzo, peñas folclóricas invitadas y la local “Espigas Baila Folclore”, la presentación de Yanina Dotzel y Herederos

Además, hubo entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas por su destacado aporte social y se realizó el correspondiente corte de torta. Seguidamente, la banda Alma Blanca subió al escenario para seguir poniendo melodía a los festejos por los 115 años de Espigas.

Por último, el infaltable baile popular invitó a toda la comunidad a concentrarse en la pista con las presentaciones de Dulce Morena y Daniel Lezica.