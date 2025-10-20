Llega la segunda edición de la Expo y Ronda de Negocios “Olavarría Produce” en noviembre

El Municipio informó que trabaja en la segunda edición de la Expo “Olavarría Produce”, que este año se realizará conjuntamente con una ronda de negocios, un evento pensado con el objetivo de mostrar la riqueza y diversidad productiva con la que cuenta el Partido.

La propuesta comenzará el miércoles 19 y continuará el jueves 20 de noviembre inclusive, en el Centro de Exposiciones Municipal ubicado sobre avenida Eva Perón (Ex Circunvalación) al 1500.

La actividad se iniciará a la mañana del miércoles, con la habilitación de más de 40 stands, que estarán dispuestos tanto en el interior como en el exterior del CEMO, y que permitirán conocer la labor que desarrollan firmas pertenecientes no sólo al sector industrial, sino también agropecuario y de servicios.

“Olavarría Produce” incluye una serie de propuestas, actividades y acciones que se llevan a cabo desde el Municipio de Olavarría, en forma conjunta con instituciones de referencia como el PIO, Unión Industrial, Sociedad Rural, Cámara Empresaria y ACA, con el objetivo de potenciar el “Corazón Productivo” de la Provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad se cuenta con el auspicio del Banco Provincia y de importantes firmas de nuestra ciudad, que coinciden en que es necesario encontrarse, potenciar los negocios y sobre todo acercar la producción a la comunidad. Organizadores y auspiciantes, trabajan con el único objetivo de mostrar la potencialidad y la capacidad que tiene Olavarría.

Próximamente se informará el programa de charlas, paneles y el link de inscripción para aquellas empresas que deseen participar de la Ronda de Negocios, organizada en forma conjunta con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación de la Provincia de Buenos Aires, que se realizará el día jueves 20 de noviembre desde las 9.

Durante todo el día, las empresas que se inscriban, podrán relacionarse, generar contactos y reuniones con empresas industriales, comerciales, cooperativas, emprendedores, entre otros, con el propósito de fomentar el intercambio, promover nuevas oportunidades de negocios y fortalecer la competitividad del entramado productivo.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se destacó que la Expo “Olavarría Produce” se plantea como un espacio de exposición e intercambio para contribuir al crecimiento y fortalecimiento de los sectores productivos del Partido y la región, a través de la promoción de productos y servicios, el desarrollo de networking y colaboraciones en las relaciones empresariales y comerciales, investigaciones de mercado y evaluaciones de competencia.