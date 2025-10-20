La Anmat prohibió un antibiótico inyectable y ordenó retirarlo del mercado | Infoeme
Lunes 20 de Octubre 2025 - 9:29hs
12°
Lunes 20 de Octubre 2025 - 9:29hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  comunidad
 - 20 de Octubre de 2025 | 09:03

La Anmat prohibió un antibiótico inyectable y ordenó retirarlo del mercado

La medida se oficializó con la publicación de la Disposición 7695/2025 en el Boletín Oficial. Además, prohibió dos marcas de aceites de oliva.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) estableció este lunes la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el país de un lote de un medicamento inyectable, tras detectar "un desvío de calidad" que representa un riesgo para la salud pública.

La medida publicada en el Boletín Oficial, a través de la Disposición 7695/2025, afecta al lote I2501, con vencimiento en enero de 2027, del producto “Clindamicina Klonal (como fosfato), concentración 600 mg/4 ml, en la forma farmacéutica de inyectable para perfusión, presentación 100 frascos ampolla por 4 ml”, titularidad de la firma Klonal S.R.L.

De acuerdo con la información oficial de Anmat, se trata de un producto “utilizado para el tratamiento de infecciones graves localizadas en el tracto respiratorio inferior, piel y tejidos blandos, abdomen, huesos y articulaciones, sangre y tracto genitourinario”.

El organismo reveló que, en unidades de ese lote puntual, encontró partículas en suspensión de distintos tamaños, lo que motivó la intervención del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

El hecho se clasificó como de criticidad “mayor” y con prioridad “media”, porque se trata de un antibiótico utilizado en infecciones severas, y su uso en estas condiciones podría tener consecuencias graves para los pacientes, explicó Anmat. Y ordenó a la empresa titular del producto, el retiro inmediato del lote del mercado y la presentación de la documentación que respalde esa acción ante el Departamento de Vigilancia Post Comercialización.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME