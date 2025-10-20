La Anmat prohibió un antibiótico inyectable y ordenó retirarlo del mercado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médicaestableció este lunes laen todo el país de un lote de un, tras detectar "un desvío de calidad" que representa un riesgo para la salud pública.

La medida publicada en el Boletín Oficial, a través de la Disposición 7695/2025, afecta al lote I2501, con vencimiento en enero de 2027, del producto “Clindamicina Klonal (como fosfato), concentración 600 mg/4 ml, en la forma farmacéutica de inyectable para perfusión, presentación 100 frascos ampolla por 4 ml”, titularidad de la firma Klonal S.R.L.

De acuerdo con la información oficial de Anmat, se trata de un producto “utilizado para el tratamiento de infecciones graves localizadas en el tracto respiratorio inferior, piel y tejidos blandos, abdomen, huesos y articulaciones, sangre y tracto genitourinario”.

El organismo reveló que, en unidades de ese lote puntual, encontró partículas en suspensión de distintos tamaños, lo que motivó la intervención del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

El hecho se clasificó como de criticidad “mayor” y con prioridad “media”, porque se trata de un antibiótico utilizado en infecciones severas, y su uso en estas condiciones podría tener consecuencias graves para los pacientes, explicó Anmat. Y ordenó a la empresa titular del producto, el retiro inmediato del lote del mercado y la presentación de la documentación que respalde esa acción ante el Departamento de Vigilancia Post Comercialización.