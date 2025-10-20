Nuevos trabajos de mejora y mantenimiento vial en el barrio Villa Aurora | Infoeme
Lunes 20 de Octubre 2025 - 19:06hs
22°
Lunes 20 de Octubre 2025 - 19:06hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  comunidad
 - 20 de Octubre de 2025 | 18:13

Nuevos trabajos de mejora y mantenimiento vial en el barrio Villa Aurora

Se llevaron a cabo en la mañana de este lunes, coordinados desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

El Municipio de Olavarría recuerda que de manera permanente se efectúan trabajos de mejora y mantenimiento vial, en distintos puntos del Partido, en dispositivos que surgen tanto del seguimiento y relevamiento que se lleva a cabo desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, como en respuesta a pedidos realizados por la comunidad.

En ese marco, un importante despliegue pudo verse en la mañana de este lunes en el barrio Villa Aurora, donde también se tuvo por objetivo llevar a cabo la limpieza y liberación de cordones cuneta.

El operativo abarcó el sector delimitado por las avenidas Eva Perón (Ex Circunvalación) y Luciano Fortabat, y la calle Los Tulipanes, contemplando las calles internas. Se dispuso un despliegue articulado con la intervención de una motoniveladora, una pala y camiones para el traslado de materiales.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME