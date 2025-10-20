Nuevos trabajos de mejora y mantenimiento vial en el barrio Villa Aurora

El Municipio de Olavarría recuerda que de manera permanente se efectúan trabajos de mejora y mantenimiento vial, en distintos puntos del Partido, en dispositivos que surgen tanto del seguimiento y relevamiento que se lleva a cabo desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, como en respuesta a pedidos realizados por la comunidad.

En ese marco, un importante despliegue pudo verse en la mañana de este lunes en el barrio Villa Aurora, donde también se tuvo por objetivo llevar a cabo la limpieza y liberación de cordones cuneta.

El operativo abarcó el sector delimitado por las avenidas Eva Perón (Ex Circunvalación) y Luciano Fortabat, y la calle Los Tulipanes, contemplando las calles internas. Se dispuso un despliegue articulado con la intervención de una motoniveladora, una pala y camiones para el traslado de materiales.