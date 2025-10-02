La FIP Junior World Cup 2025, con las olavarrienses en “Semis” | Infoeme
Jueves 02 de Octubre 2025
19°
Jueves 02 de Octubre 2025
Olavarría
19°
 |  deportes
 |  Pádel AJPP
 - 2 de Octubre de 2025 | 18:58

La FIP Junior World Cup 2025, con las olavarrienses en “Semis”

Jazmín Dos Santos y Josefina Rodríguez siguen con su participación en la FIP Junior World Cup 2025 y en la jornada de este jueves, lograron la clasificación a Semifinales junto a la Selección Argentina de Menores.

Foto: prensa APA

En la Costa Daurada de España se jugaron los Cuartos de Final de la cita mundialista de Menores y fue con festejos para la Selección Argentina.

 

El equipo “albiceleste” avanzó a Semifinales en las dos ramas. En el equipo femenino, con Josefina Rodríguez como integrante de una de las duplas, venció a Suecia y en varones a Italia.

 

En las categorías femeninas, Argentina se impuso por 2 a 1 al elenco europeo, siendo derrota en Sub18.

 

En Sub14, Josefina Rodríguez y Jazmín Mansilla derrotaron por 2/6, 6/1 y 6/3 a Anderson y Teikari para iniciar la serie en ventaja y luego el festejo fue en Sub16 por 6/1 y 6/0 para cerrar la serie sin la participación de Jazmín Dos Santos.

 

En la jornada del viernes, Argentina enfrentará a Portugal.

 

