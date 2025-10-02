La FIP Junior World Cup 2025, con las olavarrienses en “Semis”

En la Costa Daurada de España se jugaron los Cuartos de Final de la cita mundialista de Menores y fue con festejos para la Selección Argentina.

El equipo “albiceleste” avanzó a Semifinales en las dos ramas. En el equipo femenino, con Josefina Rodríguez como integrante de una de las duplas, venció a Suecia y en varones a Italia.

En las categorías femeninas, Argentina se impuso por 2 a 1 al elenco europeo, siendo derrota en Sub18.

En Sub14, Josefina Rodríguez y Jazmín Mansilla derrotaron por 2/6, 6/1 y 6/3 a Anderson y Teikari para iniciar la serie en ventaja y luego el festejo fue en Sub16 por 6/1 y 6/0 para cerrar la serie sin la participación de Jazmín Dos Santos.

En la jornada del viernes, Argentina enfrentará a Portugal.