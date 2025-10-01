La Facultad de Ciencias de la Salud lanzará un innovador curso de Formación en Simulación Clínica

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN anunció la puesta en marcha del Curso de Formación en Simulación Clínica, una propuesta innovadora que busca capacitar a docentes en el uso de la simulación como estrategia pedagógica. El curso comenzará el 23 de octubre de 2025, tendrá un total de carga horaria de 72 horas, 12 horas presenciales divididas en 6 clases y 70 horas asincrónicas.

La simulación clínica se ha consolidado en los últimos años como una de las herramientas más efectivas para la enseñanza y evaluación de habilidades en el campo de la salud. Su valor reside en la posibilidad de recrear escenarios realistas sin riesgo para los pacientes, favoreciendo tanto la adquisición de destrezas individuales como la práctica de dinámicas de grupo. De este modo, los estudiantes de grado y posgrado pueden entrenarse en situaciones críticas similares a las que enfrentarán en salas de guardia, con seguridad y realismo.

El Área de Simulación Clínica de la Facultad fue creada con el propósito de sistematizar y expandir el uso de esta metodología en todas las carreras. Su implementación responde a lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, que promueven la transformación de la enseñanza médica y de enfermería hacia un modelo centrado en la prevención, la promoción de la salud y la formación de profesionales capaces de trabajar en equipos interdisciplinarios.

Destinatarios y objetivos

El curso está dirigido principalmente a docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN. Entre sus objetivos se destacan:

Introducir la simulación en la práctica pedagógica cotidiana.

Reconocer fortalezas y debilidades de las distintas modalidades (pacientes estandarizados, talleres de habilidades, ECOE).

Conducir escenarios de baja, mediana y alta fidelidad.

Liderar instancias de debriefing y retroalimentación.

Modalidad y duración

La propuesta tendrá una carga horaria total de 72 horas (12 presenciales y 60 virtuales asincrónicas). Se dictarán seis encuentros presenciales con actividades teórico-prácticas previas obligatorias. La cursada comenzará el jueves 23 de octubre.

La evaluación final incluirá instancias teóricas y prácticas, además de una encuesta de satisfacción. Para inscripciones deberán completar un formulario (click aquí)

Equipo docente

El curso estará a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por Juan Cúccaro, Guadalupe Gainza, Pablo Guzmán, Pablo Luchini, Nicolás Pereyra Díaz y Maximiliano Zulini, quienes aportarán su experiencia en simulación, diseño de escenarios, evaluación y retroalimentación.

Certificación

Quienes cumplan con los requisitos de cursada y evaluación recibirán la certificación avalada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN y el Área de Docencia e Investigación del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

Con esta iniciativa, la Facultad refuerza su compromiso con la innovación pedagógica y la formación de profesionales de la salud altamente capacitados, en un marco de seguridad y calidad para los pacientes.