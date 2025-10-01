Bahía Blanca: maestra de un jardín de infantes salvó a un niño que se ahogaba con comida

Una docente de Bahía Blanca se convirtió en heroína en la mañana de este martes cuando asistió a un alumno de tan solo tres años que se estaba ahogando con comida.

De acuerdo al reporte de La Brújula 24, el hecho ocurrió sobre las 11 en el jardín de infantes Tía Gimena. El niño estaba comiendo cuando comenzó a hacer gestos que indicaban que no podía respirar.

Fue en ese momento que la maestra actuó de forma rápida y certera, realizando la denominada maniobra de Heimlich. De este modo el menor logró escupir el alimento que le obstruía la tráquea.

A los pocos minutos, afortunadamente, llegó al lugar una ambulancia, junto a personal de Defensa Civil y policía, quienes constataron que el niño se encontraba en buen estado de salud, por lo que no requirió mayor atención médica.