Torre y Gutiérrez se despidieron en los Cuartos de Final

La pareja compuesta por el olavarriense y puntano perdió en la instancia de Cuartos de Final del certamen organizado por la Federación Internacional de Pádel.

Agustín Torre y Carlos Gutiérrez cedieron ante Martín Di Nenno y Javier Leal, pareja preclasificada N°1, en uno de los duelos finales de la pista principal en tierras francesas. El resultado 6/4 y 6/1 en 1:07 minutos en el 20x10.

Consumada la eliminación, el olavarriense se mostró orgullo de haber compartido escenario con una de las máximas figuras del deporte nacional: "Hace varios años hicimos una exhibición juntos, el que organizó la exhibición fui yo así que lógicamente elegí jugar con él, (no soy ningún boludo).

Hoy, un par de años después tuve la oportunidad de competir en un torneo oficial a su lado, realmente me hacía mucha ilusión. Gracias por estos días Daniel Sanyo Gutiérrez.

Si hace un tiempo me decían las cosas que me tocaría ir viviendo este año, probablemente no las hubiera creído, así que toca seguir disfrutando, agradeciendo y aprendiendo que cada día me voy sintiendo más competitivo".