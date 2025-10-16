El rugby “Bataraz” inauguró importantes obras

El rugby del Club Estudiantes presentó en sociedad importantes obras para la mejora de la disciplina. Hay nuevo vestuario y baños.

La inauguración de las mejoras edilicias contó con la presencia de miembros de la Comisión Directiva, integrantes de la Subcomisión de Rugby, jugadores, entrenadores y familias que acompañaron el emotivo momento, reflejando el espíritu de unidad y trabajo en equipo que caracteriza al club.

Durante el acto, Pablo Tricerri, presidente de la Subcomisión de Rugby, expresó con emoción: “La verdad que es muy importante, es un poquito más de lo que soñamos, de lo que venimos laburando para generar. Hoy me toca hablar a mí, pero atrás hay y ha habido un montón de gente. Somos todos parte de esta historia y está bueno que algo quede. Como quedan las paredes, también quedan los recuerdos en cada uno de los chicos que se forman acá en el club”.

Tricerri también destacó el rol social y formativo de la institución: “El club es fundamental en la formación del jugador, pero sobre todo de la persona. Agradezco a todos los que empujan, los que dejan su tiempo y su trabajo por el club, desinteresadamente. Esto se hizo por ustedes y para ustedes”.

Por su parte, Juan Emilio Incaurgarat, presidente del Club Estudiantes, también tomó la palabra y compartió un mensaje cargado de sentimiento y gratitud: “No es fácil hablar cuando uno se emociona, pero quiero agradecer a todos los que siguen haciendo de Estudiantes un club cada vez más grande. Desde aquellos tiempos en que acá no había nada y era un campo desierto, hasta este presente en el que seguimos creciendo, siempre fue gracias al esfuerzo de todos”.

“Son sueños que se van cumpliendo. Muchos fueron parte de cada etapa: primero un vestuario, luego un baño, después un kiosco, y así fue creciendo esta disciplina. Siéntanse importantes dentro de esta institución y, especialmente, dentro de esta sección, porque es de ustedes. Todos juntos hacemos de Estudiantes un club realmente muy importante”, sostuvo el presidente “albinegro”.

El nuevo sector no solo brindará mayor comodidad a los jugadores y entrenadores, sino que también permitirá ampliar las posibilidades de uso para encuentros, reuniones y eventos vinculados al rugby, fortaleciendo la vida social y deportiva del club.

Fuente: prensa CAE