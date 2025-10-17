Falleció uno de los motociclistas accidentados en Pringles y Líbano

Durante la noche de este jueves se confirmó la muerte de uno de los motociclistas que protagonizó un fuerte choque en la intersección de Pringles y Líbano.

El siniestro había ocurrido el miércoles por la tarde entre una moto y una bicimoto. Como producto del impacto, el conductor del rodado menor había sido trasladado al Hospital Municipal con graves heridas.

Finalmente, las lesiones sufridas derivaron en su muerte durante la noche del jueves. El hombre fue identificado como Dante Ernesto Varela, de 77 años.

El hecho está caratulado como "Homicidio Culposo" y cuenta con la intervención de la UFI Nº 10.