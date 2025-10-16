Juegos Bonaerenses: en la recta final, hubo más medallas

Los Juegos Bonaerenses 2025 ya entraron en la cuenta regresiva luego de que este jueves se cumpla la tercera jornada de competencia con muchas definiciones y pases a instancias finales. Olavarría sumó seis nuevas medallas.

A lo largo de la jornada, la delegación local siguió escalando puestos en la tabla de posiciones ya que sumó seis nuevas medallas, varias de ellas en atletismo.

En los 80 metros libre, Juana Cisneros alcanzó la primera posición y su correspondiente medalla dorada; Iñaki Arguindeguy se colgó la medalla plateada en la categoría 400 metros Sub18 libre, misma posición que Nicolás Pezet Paz en 800 metros libre Sub16.

En lanzamiento de bala, Sub15 Motor Femenino de la categoría para Personas con Discapacidad, Julieta Coronel Prodan, se coronó campeona del certamen obteniendo así su medalla de oro. Por su lado, Axel Pereyra se colgó la de bronce en 100 metros Motor Masculino +16.

Además, en la prueba de los 110 metros con valla, categoría sub 16, David Clar, logró en su serie el primer lugar con un registro de accediendo a la final.

Por su parte, la categoría Sub18 de la modalidad tuvo a Agustín Bustos logrando la cuarta ubicación en su serie, lo que le valió un lugar en la final. Lucio Simón logró posicionarse en el quinto lugar en la final de 80 metros Sub14.

La última medalla en el tercer día fue la de Marcelo Uranga en Cuento de Adultos Mayores. Las demás participaciones culturales tuvieron a Cielo García en Poesía Sub18 y el teatro contó con la actuación de Alma López Sochi y Franco Tevez, bajo la dirección de Fernanda Moraga.

Entre otros resultados, Olavarría aseguró su presentación en beach vóley Sub16, Fútbol 11 Femenino Sub18 y Sub14, básquet U15 Femenino y U18 masculino y hockey Sub18 femenino.

Ambos representantes locales en Tiro lograron los puntos para posicionarse entre los 8 mejores de la provincia en sus respectivas categorías. Tiara Ruppel clasificó quinta y Feliciano Casiraghi logró el primer puesto.

En tenis, por su parte, hubo buenos resultados, pero la delegación olavarriense no logró clasificar. En Sub14 single femenino Sofía Chertcoff le ganó 6/2 6/1 a su rival de Chivilcoy y en masculino Renzo Martel venció al representante de Moreno en un doble 6/3.

En Sub16 dobles masculino fue victoria frente a Adolfo Alsina por 6/2 6/3 y en Sub18 single, Valentina Batista le ganó a 6/0 y 6/0 a San Cayetano.

El Tejo Intergeneracional quedó eliminado al igual que vóley Sub17 y Sub15 femenino y el beach vóley Sub14.

También culminaron su participación el Pádel en la categoría a Sub16 femenina que perdió con Tandil 6/4-6/3; el combinado Sub14 masculino de básquet 3x3; Fútbol PcD y Pelota Paleta en Adultos Mayores.

Por otro lado, quedaron confirmados los primeros regresos a la Ciudad con la coordinación de la Subsecretaría de Deportes. Desde las 8:30 del viernes volverán Tenis, Rugby, Hockey masculino, Vóley, Pádel, Tejo, Personas con Discapacidad, Skate, Básquet 3×3, Beach Vóley Sub14, Pelota Paleta e Orientación Intergeneracional y desde las 17:00, Cultura, Gimnasia, Atletismo, Bonaerenses en Carrera, Fútbol, Tenis, Natación, Taekwondo.

Fuente: prensa Municipal