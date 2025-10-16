Rugby: debutó Estudiantes en el Súper8 de UROBA

Sigue adelante el calendario de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y el pasado fin de semana fue con presentación para todos los planteles de Estudiantes.

En la jornada del pasado sábado, lluvia mediante, Estudiantes debutó en el Súper8 de la UROBA como local ente Remo y se impuso en Primera División. En Intermedia fue derrota.

También se presentaron las categorías Juveniles que disputaron la última fecha de la etapa regular del Súper7 de la UROBA y en dicha jornada, Estudiantes recibió a Los Miuras de Junín con un saldo final de una victoria y dos derrotas.

Los resultados:

Primera

CAE 33 – 0 Remo

Intermedia

CAE 6 – 36 Remo

M14:

CAE 71 – 5 Los Miuras

M16:

CAE 14 – 24 Los Miuras

M18:

CAE 3 – 10 Los Miuras

Con dicha fase finalizada, Estudiantes se prepara con mucha organización en conjunto con la UROBA para el próximo fin de semana ser sede de la Gran Final del Torneo Súper7 en todas las Categorías Juveniles.

Fuente: Prensa CAE