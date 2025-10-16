Tensión cambiaria: pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día y llegó a $1.440 en bancos

En un mercado dominado por la firme demanda por cobertura, a poco más de una semana de las elecciones legislativas, el dólar oficial subió este jueves por tercer día consecutivo y superó la cota de los $1.400 en el segmento mayorista, pese a una nueva intervención del Tesoro de EEUU a través de un banco privado, confirmaron fuentes de la city a Ámbito. Los inversores, que esperan definiciones clave vinculadas al salvataje financiero de EEUU -podría alcanzar los u$s40.000 millones-, no detienen el apetito por la divisa, ante la expectativa de un cambio de régimen cambiario poselecciones.

Bajo este panorama, el dólar mayorista aumentó $22 a $1.402, con un máximo intradiario de $1.430, y con un volumen operado en torno a u$s676 millones, menor al de la rueda previa, que se ubicó cerca de los u$s750 millones, según las fuentes del mercado.

Faltando pocos minutos para el cierre, y con la divisa alcanzando los $1.430, el Tesoro de EEUU apareció con ventas directas, a través de un banco privado de origen estadounidense (en el mercado hablan del Citi), barriendo posiciones compradoras y provocando un cierre muy por debajo de los niveles operados durante gran parte del día, en $1.402, comentaron desde una mesa de operaciones.

El economista Gustavo Ber comentó que "existe expectativa por conocer la estrategia de las intervenciones en el mercado cambiario, tanto antes como después de las elecciones, y cómo encuadraría con una postura oficial de compra de reservas".

Mientras tanto, el dólar en el Banco Nación subió $20 a $1.425 para la venta, tas tocar un máximo intradiario de $1.440. En el promedio general que realiza el Banco Central dentro del segmento minorista, la cotización marcó los $1.441,97.

Por su parte, los dólares financieros también subieron con fuerza. El dólar MEP ascendió 2,2% hasta los $1.473,52, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) trepó 2%, hasta los $1.491,34. Y el dólar blue subió $20 hasta los $1.460 para la venta.

Los contratos de dólar futuro, que arrancaron la rueda con operaciones a la baja de manera generalizada, con el correr de la jornada se dieron vuelta y cerraron con incrementos en todos los plazos.

Se negociaron cerca de u$s1.280 millones, y el contrato de fin de mes cerró en $1.439,50, con una TNA implícita del 65%. Los principales avances se registraron en los tramos más largos, como fue el caso de los contratos de abril del próximo año, que subieron 1,3%, hasta $1.700.

El Tesoro argentino volvió a comprar dólares esta semana

En la rueda en la que el presidenteel Tesoro argentino volvió a comprar dólares en el mercado, en una semana en la que enfrentaba vencimientos a organismos, cuyos vencimientos eran mayores a las divisas que disponía. En este sentido,

De todas formas, ese mismo día enfrentó pagos a organismos internacionales por casi u$s190 millones, por lo que es probable que este incremento resulte transitorio, evaluaron desde PPI.

Las últimas novedades sobre el salvataje de EEUU

El mercado sigue atento a las novedades vinculadas al salvatate de EEUU. Este jueves, el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford, confirmó que en breve se hará público el acuerdo comercial alcanzado entre ambos países.

Poco después, el ministro de Economía, Luis Caputo, difundió un mensaje grabado para los empresarios en el Coloquio IDEA. Allí, les prometió una reforma laboral y previsional, descartó nuevamente una devaluación y les pidió su apoyo.

A esto se suma la confirmación del titular del BID, Ilan Goldfajn, de que el organismo destinará finalmente u$s10.000 millones en asistencia al país durante los próximos tres años.

La volatilidad de las tasas

Todo ocurre en un contexto de marcada volatilidad, con movimientos bruscos no sólo en el tipo de cambio sino también en las tasas de corto plazo: las de caución y REPO llegaron a superar el 100%. Este jueves, la caución cerró en 20%, tras tocar un máximo de 93%.

En este sentido, será clave el comportamiento que tendrán los $2 billones que serán liberados al mercado este viernes, luego de que el Tesoro renovara apenas el 45,7% de los vencimientos. "El bajo 'rollover' fue bien recibido por el mercado y debería contribuir a quitarle presión a las tasas cuando liquide la subasta mañana", plantearon los analistas de PPI en su informe diario de este jueves.

El dólar y la volatilidad preelectoral

En este marco, las próximas jornadas serán decisivas para anticipar los próximos movimientos, aunque por ahora los anuncios no logran disipar el clima de incertidumbre que domina la plaza sobre el futuro del esquema cambiario después de las elecciones del 26 de octubre.

Hasta antes de la intervención del Tesoro de EEUU el jueves pasado, la expectativa de una devaluación tras las elecciones era prácticamente un consenso de mercado. Sin embargo, la venta de dólares por parte del organismo a cargo de Bessent, y el dato de que incluso abrió una cuenta para operar en el mercado de futuros, despertó la duda sobre si habrá una devaluación luego del 26 de octubre.

Pese a que el ministro Caputo ratificó la continuidad del actual esquema de bandas, la city ve un escenario incierto. "Más allá de las subas y bajas, lo cierto es que el mercado sigue descontando que más temprano que tarde el esquema de las bandas cambiaria quedará obsoleto", plantearon desde la consultora LCG en su informe de este jueves.

Por caso, desde Wall Street, el banco Morgan Stanley trazó tres escenarios para el dólar tras los comicios: todos incluyen un salto cambiario y el más optimista ubica la divisa a $1.700 para fin de año.

"Dicho en términos coloquiales, pocos querrían ‘ponerse de frente‘ con el Tesoro del país dueño de la máquina de imprimir dólares. No obstante, es difícil imaginar que la asistencia de Washington tenga como objetivo principal atrasar el tipo de cambio. Conviene recordar que el Fondo Monetario Internacional solicitó al país la compra de reservas, lo que sugiere que el nivel actual del tipo de cambio podría ser transitorio", detalló el analista y asesor financiero Mariano Monferini.

"En ese sentido, no sería extraño que en los meses posteriores a los comicios veamos algún ajuste del tipo de cambio oficial. Para los inversores, dolarizarse a precios de hoy ($1.400, aproximadamente) podría resultar una estrategia razonable si se busca cobertura", añadió.

Fuente: Ámbito