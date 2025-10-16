Finalmente, ordenan reimprimir los afiches electorales con la cara de Santilli

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó reimprimir los afiches de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y dispuso que en ellos figure el candidato Diego Santilli como nueva cabeza de lista, en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció tras el escándalo por sus presuntos vínculos el narcotráfico.

Este jueves, el Tribunal dejó sin efecto la resolución de la Junta Electoral bonaerense, que había rechazado el pedido del oficialismo nacional de actualizar los nombres y las fotos en los carteles de exhibición obligatoria, luego del dictamen favorable de la Fiscalía.

La resolución señala que los afiches contienen la oferta completa de candidaturas de cada distrito y cumplen un rol informativo clave para los votantes, ya que el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP) no permite incluir todos los nombres en la papeleta. Por tal motivo, el Código Electoral exige que estos carteles sean exhibidos de manera clara y visible en todos los establecimientos de votación.

A través de su fallo, la Cámara explicó que, a diferencia de lo que ocurre con la reimpresión de boletas, los afiches no están individualizados por mesa, sino que tienen un contenido general, lo que permite su distribución en paralelo al resto del material electoral.

Asimismo, el órgano con competencia electoral subrayó que “el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos”, y advirtió que “las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones”.

Vale recordar que la Junta Electoral bonaerense había rechazado el pedido del Ejecutivo con el argumento de que no existía tiempo suficiente para realizar la reimpresión antes de los comicios. En ese contexto, la Cámara desestimó ese planteo al considerar que existen “márgenes operativos” para llevar adelante la actualización sin afectar el cronograma ni los actos ya cumplidos.

Según el texto del fallo judicial, la reimpresión de la cartelería no podía realizarse sin alterar el cronograma electoral, ya que gran parte del material gráfico ya había sido verificado, embalado y distribuido por el Correo Argentino.

Con esta decisión, la Cámara Electoral cerró la controversia por la salida de Espert de la lista libertaria y la disputa del Gobierno por evitar su presencia en la cartelería. Así, los votantes encontrarán en las mesas los afiches con la foto de Santilli y el nuevo orden de postulantes, aunque utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP) que todavía conserva la imagen del excandidato.