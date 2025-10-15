Maximiliano Wesner se sumó a una nueva jornada de “Barrio por Barrio”

Este miércoles se desarrolló una nueva edición del Programa Municipal “Barrio por Barrio” que comprendió los barrios Carlos Pellegrini y Pauwlonia, donde se desplegó un amplio operativo de abordaje territorial integral.

La jornada contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner y la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, quienes junto a demás integrantes del gabinete municipal, recorrieron distintos sectores y dialogaron con vecinos y vecinas del sector para conocer sus principales inquietudes y necesidades.

Durante la recorrida Wesner, junto al secretario y subsecretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio Orfel Fariña y Carlos Bettiga, supervisaron el avance de obra de la primera etapa de pavimentación del barrio Carlos Pellegrini.

El punto de encuentro del “Barrio por Barrio” fue en Juan XXIII e lslas Malvinas, y allí como ocurre habitualmente se instalaron los puestos de atención de las distintas áreas municipales con los servicios de asesoramiento médico y puesto de vacunación, vacunación canina y felina, y atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

También entre los trámites, se encuentra las opciones de validación de identidad app Mi Argentina, SUBE, asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía), Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

En paralelo, se desplegó el habitual dispositivo puerta a puerta donde se realiza un relevamiento de las problemáticas de la comunidad, que luego son remitidas a las áreas municipales correspondientes para su intervención.

Asimismo, se trabajó de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.

Este tipo de acciones territoriales plantean un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.