Abrió la inscripción para el curso de “Introducción a la Observación de Aves”

El Municipio de Olavarría informó que se encuentra abierta la inscripción para el curso de “Introducción a la Observación de Aves”, una propuesta impulsada desde el Polo Educativo y Recreativo Municipal La Máxima, en el marco del denominado “Octubre Ambiental”, un mes pleno de actividades pensadas en la concientización, capacitación y también en la promoción de conductas amigables con el ambiente.

El Curso constará de 6 encuentros, con contenidos pensados para todas las personas interesadas. El único requisito para poder anotarse es ser mayor de 12 años. En ese sentido, se aclara que quienes tengan menos de 18 años deberán concurrir a las jornadas acompañadas del padre, madre o tutor.

La primera clase será el próximo jueves 23 de octubre, en el horario de 18 a 20 horas, en el auditorio del Museo de Ciencias “Rita Toniutti”.

Quienes quieran participar podrán anotarse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí, cupos limitados.