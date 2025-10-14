La Comisión de Legislación del HCD trató el expediente Los Palmares y detalló las irregularidades del proyecto

Este martes, en el marco de la reunión de la Comisión de Legislación, se trató el Expediente N°487/23, titulado “Convenio Urbanístico en el marco de la Ley 14.449 – Programa Lotes con Servicios en la chacra 632 de la ciudad de Olavarría”. Tras el análisis y debate, los concejales explicaron a compradores de supuestos terrenos en "Los Palmares" todas las inconsistencias del proyecto.

Durante el encuentro, estuvieron presentes vecinos vinculados a la compra-venta de supuestos lotes en el sector denominado Los Palmares, quienes pudieron interiorizarse sobre el estado de la tramitación y las conclusiones arribadas previamente en la Comisión de Infraestructura.

En ese sentido, se dieron a conocer las principales irregularidades del proyecto de urbanización, entre las que se destacan:

La existencia de operaciones de compra-venta de terrenos de manera irregular sobre lotes inexistentes en el año 2022.

La constatación de ventas de lotes sin la correspondiente subdivisión ni aprobación de plano de mensura, en contradicción con lo establecido por el Decreto Ley 8.912.

Operaciones de compra-venta de más de un lote a una misma persona, en violación a la Ley Provincial de Hábitat.

Confección de boletos de compra-venta sin validez legal.

Ausencia de documentación que acredite la inclusión de los compradores de 2022 en el fideicomiso actual.

Durante la reunión, los concejales brindaron detalles a los vecinos presentes, aclarando que el proceso de venta fue irregular, realizado antes de la constitución formal del fideicomiso y sin la aprobación de los planos de subdivisión por parte de la Provincia.

Finalmente, se coincidió en la necesidad de que exista un acuerdo entre las partes privadas, los representantes del fideicomiso y los compradores, a fin de regularizar cada una de las operaciones efectuadas.

En este sentido, el despacho de comisión que devuelve el expediente al Ejecutivo sugiere la confección de una adenda o un nuevo contrato con las condiciones adecuadas, dado que el expediente en su estado actual no puede ser aprobado.